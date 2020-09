SEOUL - Park Soo Young atau yang dikenal sebagai Joy merayakan ulang tahunnya ke-24 pada hari ini, Kamis (3/9/2020). Personel grup Red Velvet ini lahir di Jeju, 3 September 1996. Beberapa penggemar pun memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Joy di media sosial.

"Ulang tahun terindah untuk satu-satunya Joy, yang senyumnya menerangi seluruh dunia. Terima kasih sudah begitu jujur dan tidak mengharapkan apa pun selain kebaikan dan kebahagiaan," tutur salah satu penggemar di Twitter.

Tak sedikit dari mereka yang mendoakan sang idol. "Aku berharap kamu memiliki tahun yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan, tetap sehat selalu dan bersenang-senanglah," imbuh yang lain.

Joy resmi debut sebagai anggota Red Velvet pada 1 Agustus 2014 lewat single digital berjudul ‘Happiness’. Ia sebelumnya menjalani pelatihan di bawah agensinya, SM Entertainment selama dua tahun. Pada 2015, ia bergabung dengan reality show populer We Got Married bersama dengan Yook Sung Jae BtoB.

Melalui program tersebut, ia dan Sung Jae mendapatkan penghargaan New Star Award di MBC Entertainment Awards 2015. Tak sampai di situ, ia juga menunjukan bakat aktingnya melalui beberapa peran di drama.

Beberapa drama yang pernah dibintanginya yakni The Liar and His Lover dan Tempted. Ia juga pernah hadir sebagai cameo di drama populer Descendants of the Sun.

(qlh)