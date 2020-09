JAKARTA - Sekuel pertama Doctor Strange yang berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness dikabarkan akan memulai produksi pada November 2020 di Inggris. Kabar ini beredar menyusul film keempat Thor yang juga dikabarkan memulai syuting dalam waktu dekat di Sydney, Australia.

Dilansir dari Movieweb, Kamis (3/9/2020), kabar dimajukannya jadwal syuting sekuel Doctor Strange ini memang belum dikonfirmasi lebih pasti dari pihak Marvel Studios. Rencana awal produksi Doctor Strange 2 ini dijadwalkan pada 2021.

Begitu juga dengan kabar proses syuting Thor: Love and Thunder yang juga belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak studio. Pasalnya Marvel Studios terkenal bekerja secara rahasia dan tidak pernah membocorkan hal-hal yang penting terkait proyek baru mereka.

Doctor Strange 2 telah mengalami banyak perubahan selama setahun terakhir, sebelum proses syutingnya dimulai. Salah satunya perubahan kursi sutradara, dari awalnya Scott Derickson yang juga menyutradarai film pertama Doctor Strange, kini beralih kepada Sam Raimi.

Hal ini juga menjadi pertanyaan untuk genre filmnya. Pasalnya, Derickson pernah mengatakan film ini akan mengandung unsur horor dan bakal menjadi film horor MCU pertama.

Belum dijelaskan dan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Raimi terkait hal ini, apakah unsur horor tersebut masih akan diangkat atau tidak/

Doctor Strange 2 dijadwalkan tayang pada 25 Maret 2022, setelah diundur dua kali dari tanggal perilisan awal di 7 Mei 2021. Mundurnya jadwal ini membuat para pemain dan juga kru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan film.

