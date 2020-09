JAKARTA - Artis Meggy Wulandari tak mampu menutupi kekesalannya pada sang mantan suami, Kiwil. Dia mengaku jengah dengan semua tudingan sang komedian terkait caranya mengasuh ketiga anak mereka.

Meggy berharap, Kiwil bisa berhenti melontarkan pernyataan yang tak sesuai fakta. Jika terus berlanjut, dia mengaku tak akan segan melayangkan somasi pada suami Rohimah tersebut.

“Saya tak ingin menabuh genderang perang. Saya enggak mau konflik. Tapi kalau disudutkan terus, saya juga bisa mengambil tindakan tegas. Saya bisa memberikan somasi,” ujarnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 31 Agustus 2020.

Meggy mengaku, sangat terluka dengan tudingan Kiwil soal dirinya mengeksploitasi anak mereka demi mendapatkan rupiah. Keputusan anak membantunya berjualan, diakui ibu tiga anak itu bertujuan untuk mengajarkan kemandirian

Selain itu, dia memastikan anak-anaknya tidak mengorbankan pendidikan mereka. “Jadi, tolong jangan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan saya di media. Karena apa yang Anda katakan itu tidak sesuai dengan fakta," paparnya lagi.

Jika di kemudian hari pernyataan Kiwil berpotensi mencemarkan nama baiknya, maka Meggy Wulandari mengaku, siap mengambil langkah tegas. Dia akan membawa permasalahan itu ke ranah hukum.

“Karena kalau dibiarkan dampaknya tidak akan baik. Mas Kiwil ini kan seorang ustadz yang seharusnya menjadi panutan karena ilmu agamanya jauh lebih tinggi dibandingkan saya.”*

