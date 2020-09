JAKARTA - Perceraian ternyata tak berakhir indah untuk Kiwil dan Meggy Wulandari. Mantan pasangan suami istri ini malah terlibat perang dingin dan saling serang lewat opini di media dan media sosial.

Terbaru, Kiwil sempat menuding mantan istrinya mengeksploitasi ketiga anak mereka dengan meminta mereka berjualan. Kesal dengan argumen sang komedian, Meggy pun memberikan klarifikasinya pada awak media.

Dia menjelaskan, tak pernah memaksa anak-anaknya dalam mencari nafkah. Namun, dia menanggapi positif, keinginan dua anaknya yang mulai beranjak remaja untuk berjualan.

Meggy beralasan, anak-anaknya bisa belajar tentang kemandirian dari kegiatan tersebut. Apalagi, dia memastikan kegiatan anaknya berjualan tidak mengganggu waktu belajar mereka.

“Apa yang saya lakukan halal kok. Saya tidak menyuruh anak-anak saya begadang di depan kamera. Saya yang berdiri, begadang, kalian bisa lihat di IG TV saya,” ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada 31 Agustus 2020.

Dia menambahkan, “Anak-anak cuma menyapa pembeli. Mereka membantu mamanya cuma gitu-gitu doang. Setelah itu mereka nonton, main hp, tidur-tiduran. Paling ngabantu cuma cek ongkir ke daerah,” tuturnya menambahkan.

Sebagai ibu, Meggy Wulandari berharap, mantan suaminya dapat menghargai pola asuhnya. Dia juga meminta sang komedian untuk tidak menebar sensasi dengan melayangkan tudingan tentang pola asuhnya itu di hadapan media.

Dengan perceraian mereka, Meggy berharap, tak ada lagi ucapan menyudutkan yang dialamatkan sang mantan suami kepadanya. Pasalnya, dia juga berencana melanjutkan hidup dengan kembali membina rumah tangga.

“Saya juga ingin punya suami lagi. Jadi kalau ada pernyataan tidak baik, tentu akan merugikan saya. Karena tentu akan memengaruhi calon suami saya nantinya. Toh kan dia enggak tahu apa-apa.”*

