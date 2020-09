JAKARTA - Abdul Malik membantah keterangan yang menyatakan dirinya memberikan lima butir pil Xanax pada mantan kliennya, Vanessa Angel. Dia mengklaim, hanya menyerahkan dua butir obat psikotropika itu dari stok obat pribadinya.

“Saya kasih dua butir pil Xanax untuk dia. Hanya dua butir loh ya,” ujarnya saat dihubungi awak media, pada Selasa (1/9/2020).

Abdul sebelumnya menerangkan alasan dirinya memberi pil Xanax ke Vanessa Angel. Dia menjelaskan, Vanessa yang saat itu tengah menjalani sidang kasus penyebaran konten pornografi lewat media sosial sempat ingin bunuh diri.

“Namanya orang sedang menjalani sidang ya terkadang enggak stabil. Vanessa sempat bilang mau bunuh diri. Dia tegang menunggu sidang waktu itu,” katanya menambahkan.

Dengan memberikan Xanax, Abdul Malik berharap, Vanessa Angel bisa menenangkan diri. Apalagi menurut dia, kala itu ibu satu anak tersebut mengantongi resep dokter terkait penggunaan obat psikotropika tersebut.

“Saya beri karena dorongan rasa kemanusiaan saja. Apa sih salahnya menolong orang. Begitu kan?” ujarnya lagi.

Vanessa Angel kembali harus berurusan dengan hukum usai kedapatan menyimpan psikotropika jenis Xanax. Ada 20 pil Xanax yang diamankan dari kediaman sang aktris pada Maret 2020.

Atas perbuatannya, sang aktris ]didakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika karena dianggap menguasai obat tanpa resep dokter.*

