NEW YORK - Lady Gaga memprioritaskan gaya penampilan sekaligus keselamatan diri dari COVID-19 ketika tampil di MTV VMA 2020. Dalam penampilan kali ini, Lady Gaga hadir dengan mengenakan berbagai face shield.

Lady Gaga yang masuk menjadi nominasi di sembilan kategori tersebut, tak mau main-main soal penampilan sekaligus kesehatan dirinya.

Begitu tiba di karpet merah, Gaga langsung berpose dengan face shield transparan berbentuk bundar yang menutupi bagian kepala dan wajahnya, dipadukan bersama gaun silver keluaran Area.

Lain lagi ketika naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan Best Collaboration untuk kolaborasinya bersama Ariana Grande, Rain On Me. Pelantun hits Bad Romance, Shallow, dan Paparazzi ini mengenakan face shield muzzle warna pink neon rancangan Cecilio Castrillo.

Rekan duet BLACKPINK di lagu Sour Candy tersebut kemudian lanjut memakai face shield bertanduk warna hitam dari Lance saat di atas panggung untuk menerima penghargaan kategori Song of the Year.

Ketika tampil membawakan lagu hits Rain On Me bersama Ariana Grande, Gaga terlihat memakai face shield digital Chromatica. Terakhir, saat diumumkan sebagai juara untuk kategori Artist of the Year, Lady Gaga maju ke panggung dalam balutan catsuit warna silver dan coat bulu-bulu keluaran rumah mode Valentino Haute Couture, lengkap dengan masker payet bling-bling warna silver platinum. Demikian seperti dilansir Page Six, Senin (31/8/2020).

