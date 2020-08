JAKARTA - Series live action Resident Evil akan diproduksi oleh Netflix. Diumumkan bahwa series TV Resident Evil yang terinspirasi oleh franchise game horor survival dari Capcom tersebut akan diberikan urutan delapan episode di Netflix.

Constantin Film yang pernah memproduksi film Resident Evil akan memproduksi series tersebut, serta Andrew Dabb yang akan menjadi produser eksekutif/co-showrunner dan penulis skrip. Selain itu, series ini akan menampilkan cerita baru di dua timeline.

Dikutip dari Deadline, serial TV Resident Evil ini ternyata sudah direncanakan di awal tahun 2019 lalu dengan mencari penulis series ini. Selain itu, Deadline juga melaporkan bahwa serial ini diharapkan untuk dapat menggabungkan semua elemen khas dari Resident Evil, termasuk adegan aksinya dan easter eggs.

Dabb sendiri yang menjadi penulis dan produser eksekutif/co-showrunner mengatakan bahwa ia sangat senang untuk bisa menjadi bagian dalam produksi series TV ini.

"Resident Evil adalah game favorit saya sepanjang masa. Saya sangat bersemangat untuk menceritakan babak baru dalam kisah yang luar biasa ini dan menghadirkan series Resident Evil pertama kepada anggota Netflix di seluruh dunia." ungkap Dabb.

Selain itu, Dabb juga mengatakan bahwa dalam series ini ia akan melengkapi karakter yang telah lama ada dengan karakter yang belum pernah dilihat orang, termasuk para monster baru.

Series ini masih dalam tahap pengembangan oleh Dabb bersama Robert Kulzer dan Oliver Berben dari Constantin Film dan Mary Leah Sutton, CEO Constantin Film Martin Moszkowicz bertindak sebagai produser, serta Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is The Destination) akan mengarahkan dan menjadi produser eksekutif untuk dua episode pertama.