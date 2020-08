SEOUL - Stasiun TV kabel tvN resmi merilis video teaser drama Startup, pada 26 Agustus 2020. Video itu menggambarkan bagaimana empat lakon utamanya terlibat dalam bisnis teknologi dan ide inovatif.

Dalam video berdurasi 15 detik itu, diperlihatkan sekilas sosok Seo Dal Mi (Bae Suzy), Nam Do San (Nam Joo Hyuk), Han Ji Pyung (Kim Seon Ho), dan Won In Jae (Kang Han Na) dan kehidupan profesional mereka.

Mengutip Soompi pada Kamis (26/8/2020), Seo Dal Mi berambisi menjadi seperti Steve Jobs. Sementara Nam Do San digambarkan sebagai pendiri perusahaan berbasis teknologi bernama Samsan Tech.

Han Ji Pyung merupakan direktur di sebuah perusahaan pembiayaan bernama SH Venture Capital. Sementara Won In Jae digambarkan sebagai chaebol (anak orang kaya) generasi kedua di keluarganya.

Drama Startup akan mengambil setting di Sandbox, sebuah kawasan serupa Silicon Valley di Korea Selatan. Kisahnya, tentang orang-orang yang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk membangun sebuah perusahaan startup.

Serial ini merupakan proyek kolaborasi dari sutradara Oh Choong Hwan (Hotel del Luna) bersama Park Hye Ryun (I Hear Your Voice). Keduanya pernah berkolaborasi dalam drama While You Were Sleeping yang juga dibintangi oleh Bae Suzy.

Drama Startup akan memulai debutnya di layar kaca, pada Oktober mendatang.*

