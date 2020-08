SEOUL- Aktris Son Ye Jin berpeluang kembali menyapa penggemar di layar drama. Ia mendapatkan tawaran bermain drama saeguk terbaru berjudul Cut by the Heart.

MS Team Entertainment, selaku agensi Ye Jin mengonfirmasi sang aktris saat ini sedang menimbang tawaran tersebut. "Drama ini merupakan salah atau proyek yang ditawarkan padanya. Saat ini belum ada yang diputuskan," kata pihak MS Team Entertainment, seperti dikutip dari laman Soompi, Selasa (25/8/2020).

Di sisi lain Kang Ha Neul juga ditawari bermain sebagai pemeran utama pria dalam Cut by the Heart. Menurut TH Company selaku agensi Kang Ha Neul, sang aktor masih meninjau tawaran tersebut.

Bila menerima tawaran Cut by the Heart, Son Ye Jin akan memerankan karakter Putri Pyeonggang. Sementar itu, Ha Neul akan berperan sebagai On Dal, laki-laki yang tinggal di sebuah gubuk di hutan bersama ibunya.

Cut by the Heart berkisah tentang cinta tragis antara Putri Pyeonggang dan On Dal. Sang putri diceritakan memanfaatkan perasaan On Dal untuk keuntungannya. On Dal digambarkan sebagai tokoh yang selalu berkorban.

Drama yang tayang di KBS ini kabarnya akan digarap oleh sutradara Yoon Sang Ho. Ia pernah bekerja dalam beberapa drama yakni Saimdang, Memoir of Colors dan Different Dreams.

