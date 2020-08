JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari mantan vokalis grup band Seventeen, Riefian Fajarsyah. Pelantun Jaga Slalu Hatimu tersebut baru saja mengabarkan bahwa dirinya mengalami peradangan pada indera pendengarannya lantaran membersihkan telinga menggunakan cotton bud.

Melalui akun Instagram, Ifan nampak mengedukasi masyarakat yang hingga kini masih kerap menggunakan cotton bud untuk membersihkan bagian dalam telinga mereka. Ia menyebut, bahwa hal tersebut sangat dilarang, lantaran bisa berakibat fatal, bahkan dirinya sendiri sampai harus mengalami demam tinggi selama dua hari.

"INFO PENTING. Ternyata membersihkan telinga dengan cotton bud itu sangat tidak dianjurkan oleh para dokter. Terutama untuk orang2 yang memiliki kulit telinga sensitif sepertiku, karna sangat gampang berakibat peradangan dan itu sakit bangett," ungkap Ifan Seventeen dalam akun Instagram pribadinya.

Baca Juga: Ifan Seventeen Alami Peradangan Telinga karena Cotton Bud

"Trust me lo ga akan mau ngerasain sakitnya! sampe harus 2 hari demam tinggi nahan sakit cuma berawal dari si cotton bud," sambungnya.

Ifan menambahkan, menurut dokter telinga tempat ia melakukan pemeriksaan, sebaiknya telinga hanya dibersihkan dengan menggunakan tisu, dan tidak sampai membersihkan hingga ke dalamnya. Sebab, peradangan tersebut bisa saja dialami oleh orang-orang yang masih nekat membersihkan telinga hingga ke dalam.

"Cukup dengan mengelap bagian telinga luar memakai tisu sehabis mandi, atau kalau mau memakai cotton bud hanya bagian luarannya saja, itu yang ternyata dianjurkan oleh para dokter. Well mudah2an postingan ini bermanfaat, thanks to Dr @imanpradana atas edukasinya tadi. wassalam," tuturnya.

Unggahan dari pria 37 tahun tersebut rupanya mendapatkan respon cukup banyak dari para netizen. Terutama para netizen yang sempat mengalami infeksi pada indra pendengaran mereka, karena membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. "Gw pernah niy,sampe bengkak malah dalamnya,asli gak enak kaya budeg sebelah," tulis budibewe. "Aku jg bng telinga ku super sensitif banget sm cotton bud sampe dokter tht bosen kali saking sering nya telinga ku infeksi dan sakit ny luar biasa," tulis nurleladamayanti. "Aku pernah mengalami nya bbrp bulan lalu kak..sampe nangis 2hari ngga bisa tidur nangis ngrasain telingan bengkak..astaghfirullah..," tulis najwaevelyn.