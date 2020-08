JAKARTA - Nama desainer dan entertainer Ivan Gunawan tengah ramai diperbincangkan masyarakat di linimasa Twitter. Hal tersebut terkait dengan sesi wawancara terbarunya dengan Deddy Corbuzier baru-baru ini.

Seorang pengguna Twitter, @skipberat memotong video Podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier. Dalam tayangan video berdurasi 49 detik, Ivan men-skakmat Deddy yang menggiring pembahasan tentang masculinity.

“Ivan gunawan ended toxic masculinity and shutting down Deddy Corbuzier in less than a minute,” bunyi cuitan akun @skipberat sebagai keterangan video.

Saat membahas tentang jenis olahraga yang biasa dilakukan keduanya, Ivan sempat mengungkapkan ia biasa melakukan squat dan treadmill. Pengakuan Ivan tersebut, lantas disangkal Deddy dengan menyebutkan bahwa jenis olahraga squat dan kardio hanyalah jenis olahraga yang dilakukan oleh perempuan.

“Yang latihan kardio dan squat itu cewek. Cowok enggak kardio sama sekali,” ujar Deddy.

Mendengar pernyataan tersebut, desainer kondang itu pun langsung membungkam Deddy dengan mengatakan bahwa Deddy terlalu mengkotak-kotakan gender seseorang. Ivan selanjutnya mengangkat masa lalu Deddy yang menggunakan riasan wajah saat jadi pesulap.

“lu tuh terlalu mengkotak-kotakkan cewek cowok, cewek cowok. Pusing hidup lu, repot lu,” seru Ivan.

"Yang pakai eyeliner cewek lho Ded, yang pakai eye shadow itu cewek. Lu mau ngomong apa? Mana ada bapak-bapak 44 pakai eyes hadow ke kantor, pakai councealer,” ucapnya lagi.

Tak butuh waktu lama, penggalan video wawancara itu pun langsung viral di Twitter. Tak hanya hingga saat ini telah meraih 3,6 juta views, tetapi juga sudah diunggah ulang (retweets) sebanyak lebih dari 50 ribu kali dan mendapatkan lebih dari 107ribu likes dari para netizen pengguna Twitter.

Sementara itu, dilihat dari kolom komentar di chanel akun Youtube milik Deddy. Terlihat banyak netizen yang mengagumi keberanian dan kesuksesan Ivan Gunawan dalam membungkam sosok seperti Deddy Corbuzier. “Proud to Ivan Gunawan! F*** Toxic Masculinity! 2020 masih ngotak-ngotakin gender, “ tulis netizen dengan akun Ale***der. “Enggak salah ngefans sama Ivan Gunawan,” tambah akun G**t. “Yas, we stan Ivan Gunawan. He ended toxic masculinityyy. True King,” tambah Lamtiar Na****n.