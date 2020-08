SEOUL - Kang Min Hyuk akan kembali menunjukkan kemampuan aktingnya lewat drama Not Yet 30. Serial yang diangkat dari webtoon berjudul Born in 1985 tersebut menjadi drama comeback ia setelah wajib militer (wamil).

Ada alasan khusus yang membuat Min Hyuk memilih bermain di Not Yet 30. Drummer CNBLUE itu merasa tersentuh saat membaca skenario drama tersebut.

"Ketika aku membaca skenarionya, aku bisa membayangkan adegan-adegan itu terputar di kepalaku. Dan ini adalah drama yang menyentuh hatiku," kata Min Hyuk seperti dilansir Soompi, Sabtu (22/8/2020).

Selain itu, Min Hyuk merasa bisa memahami apa yang dirasakan karakter di Not Yet 30. Maklum, maknae CNBLUE itu saat ini baru saja menginjak usia 30 tahun.

"Rasa khawatir dan pengalaman-pengalaman para karakter di situ adalah semua hal yang telah aku lewati sekali seumur hidupku. Aku memilih drama ini karena dia membuatku berpikir, 'Bukankah ini adalah drama yang seharusnya kubintangi?'" jelasnya.

Not Yet 30 akan berkisah tentang kehidupan cinta dan dunia kerja wanita yang memasuki usia 30 tahun. Drama ini berfokus pada cerita cinta Seo Ji Won dan Lee Seung Yoo (Kang Min Hyuk), cinta pertamanya.

Rencananya, Not Yet 30 akan dibuat 15 episode dengan masing-masing berdurasi 20 menit. Syuting akan dimulai pada pertengahan Agustus ini dan tayang lewat platform KakaoTalk.

(LID)