SEOUL - Ada informasi baru terkait lagu kolaborasi BLACKPINK dan Selena Gomez, Ice Cream. Ariana Grande ternyata ikut ambil bagian dalam proses penggarapan single tersebut.

Mengutip Soompi, Sabtu (22/8/2020), informasi ini didapat dari Ariana Grande sendiri. Pelantun Thank U, Next tersebut mengungkapnya lewat sebuah unggahan Instagram Story pada 21 Agustus.

"Bangga dengan squad ini. Dan senang sekali (menyambut) ini!!! Banyak-banyak cinta untuk tim dan gadis-gadis ini!" tulis Ariana sembari menuliskan nama akun Selena Gomez, BLACKPINK, Tommy Brown, Victoria Monet, dan Franks.

Baca Juga:

- Video Klip BLACKPINK Feat Selena Gomez Selesai Digarap

- Video Pegang Dada Viral, Pria Diduga Ayah Adhisty Zara Ngamuk

Ice Cream merupakan lagu yang menjadi bagian dari rangkaian comeback akbar BLACKPINK tahun ini. Ini menjadi lagu ke-2 setelah How You Like That.

Selena melalui akun Instagram miliknya sempat menunggah foto teaser. Foto itu menampilkan mobil Chevrolet warna pink dengan plat lisensi bertuliskan Selpink, singkatan dari Selena dan BLACKPINK. Teaser itu membuat para penggemar jadi semakin tak sabar menanti hasil kolaborasi kelima perempuan cantik dan berbakat tersebut.

Ice Cream akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Setelah perilisan Ice Cream, BLACKPINK akan fokus menyelesaikan album pertama mereka yang direncanakan rilis pada awal Oktober mendatang.

(LID)