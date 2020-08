SEOUL - BLACKPINK kembali menorehkan prestasi dalam kepopuleran. Video musik mereka As If It’s Your Last menjadi lagu ke-4 girl grup naungan YG Entertainment ini yang mendapat 850 juta tayangan lewat akun youtube resmi BLACKPINK.

Single ini menuai rekor setelah sebelumnya video musik DDU-DU DDU-DU, BOOMBAYAH, dan Kill This Love juga mendapatkan view tinggi.

Lagu yang sempat muncul dalam film Justice League 2017 lalu memang memiliki konsep berwarna yang dapat membuat siapapun yang mendengarkan ikut larut dalam hentakan nada.

BLACKPINK mengibaratkan lagu As If It’s Your Last seperti warna pink sama seperti sebagian nama grup mereka.

Melansir Soompi, Sabtu (22/08/20) hari ini, sekitar pukul 14:34. KST, video musik BLACKPINK As If It’s Your Last melampaui 850 juta penayangan di YouTube. Video musik ini dirilis pada 22 Juni 2017, artinya mereka mencapai prestasi tersebut dalam waktu kurang lebih tiga tahun dua bulan.

Saat ini Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo dikabarkan tengah menyelesaikan video musik kolaborasi mereka dengan diva pop dunia, Selena Gomez. YG Entertainment menyatakan, proses syuting MV atau video klip lagu terbaru kolaborasi BLACKPINK bersama Selena telah selesai digarap. Lagu BLACKPINK featuring Selena ini akan dirilis serentak di seluruh dunia pada 28 Agustus 2020.

