SEOUL - Aktris Chae Soo Bin menyemangati Park So Dam dengan mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting Record of Youth. Hadiah manis itu kemudian diunggah Park So Dam lewat akun Instagram pribadinya pada 20 Agustus 2020.

Pada bagian atas coffee truck itu, Chae Soo Bin menyemangati Park So Dam, Park Bo Gum, sutradara Yoon Hyun Gi, dan drama Record of Youth. Sementara pada banner lainnya ada tulisan berbunyi, “Tim Record of Youth, selamat menikmati dan aku mendukung kalian!”

Dalam video unggahannya, Park So Dam mengangkat kedua tangannya hingga membentuk pola hati. Dia kemudian berputar dan mengatakan, “Soo Bin, terima kasih!”

Chae Soo Bin juga melakukan gerakan serupa saat Park So Dam mengirimkan coffee truck untuk drama A Piece of Your Mind pada Januari silam. Lebih jauh, Park So Dam menuliskan, “Semua ini akan menjadi kekuatan bagiku untuk syuting. Semangat.”*

Baca juga:

Lee Jung Jae Kirim Truk Kopi ke Lokasi Syuting Park So Dam

Tak Kalah dari Hyun Bin, Ini Sosok Calon Suami Kang Sora



(SIS)