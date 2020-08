JAKARTA - Sekuel The Murder on the Orient Express, berjudul Death on the Nile telah mengeluarkan trailer pertamanya. Kenneth Branagh kembali ditunjuk sebagai sutradara sekaligus memerankan detektif jenius asal Belgia, Hercule Poirot. Selain itu, bintang DC Universe, Gal Gadot juga akan hadir dalam film ini.

Dalam trailer pertama, terlihat peran penting Gal Gadot. Pasalnya ia cukup mendapat banyak sorotan dalam trailer berdurasi 1 menit 50 detik tersebut. Muncul dalam sebuah pesta dansa, Gal Gadot tampil menawan.

Dikutip dari CinemaBlend, Death on the Nile bercerita mengenai perjalanan Hercule Poirot ke Mesir untuk berlibur, tetapi malah terlibat dalam penyelidikan pembunuhan di atas kapal yang melibatkan cinta segitiga.

Selain Kenneth Branagh dan Gal Gadot, masih terdapat aktor-aktris lain yang muncul dalam trailer seperti Armie Hammer, Tom Bateman, Annette Bening, Letitia Wright, Ali Fazal, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, dan Jennifer Saunders.

Baca juga:

Alasan Patty Jenkins Ingin Selesaikan Trilogi Wonder Woman

Murder on the Orient Express memperoleh kesuksesan yang cukup membanggakan. Pasalnya, film tersebut mendapatkan keuntungan dari penjualan global sebesar USD352,8 juta, dari anggaran USD55 juta.

Kesuksesan film sebelumnya itu tak ayal jadi beban berat bagi Kenneth Branagh untuk mengolah sekuel film ini. Dia berjanji memberikan keseruan misteri yang lebih dari film Murder on the Orient Express. Jika Death on the Nile ini kembali menuai kesuksesan, kemungkinan besar film ketiga akan kembali mendapatkan lampu hijau. Death on the Nile saat ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober 2020.