SEOUL - Satu lagi aktor Korea Selatan yang dinyatakan positif COVID-19. Setelah Seo Sung Jong, aktor kawakan Kim Won Hae juga menunjukkan hasil tes positif.

Kabar tak mengenakkan ini diumumkan langsung oleh Double SG Company, agensi Kim Won Hae. Mereka mengatakan saat ini sang aktor tengah menjalani karantina mandiri.

"Kim Won Hae dinyatakan positif COVID-19 hari ini. Setelah menerima tesnya, kami membatalkan semua jadwalnya," kata agensi pada Kamis (20/8/2020), seperti dilansir Allkpop.

"Dia saat ini menjalani karantina mandiri dan akan langsung dibawa ke rumah sakit begitu bangsalnya siap," lanjut agensi.

Meski tidak disebutkan, namun ada kemungkinan Kim Won Hae dan Seo Sung Jong terpapar COVID-19 dari lingkungan yang sama. Pasalnya, mereka sama-sama terlibat dalam produksi teater Jjambbbong.

Nama Kim Won Hae cukup dikenal di kalangan pecinta drama Korea. Walau tak menjadi pemeran utama, namun Kim Won Hae kerap mencuri perhatian dengan setiap karakter yang ia perankan. Beberapa drama yang dibintanginya adalah Elegant Friends, Chocolate, Melting Me Softly, Strong Woman Do Bong Soon, Hwarang, dan Signal.

