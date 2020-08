SEOUL - Seo Sung Jong menggegerkan dunia drama Korea pada Rabu, 19 Agustus 2020. Sebab, aktor pendukung dalam drama To All the Guys Who Loved Me yang dibintangi Hwang Jung Eum tersebut dikonfirmasi positif terinfeksi COVID-19.

Terkait kemungkinan penyebaran virus antar pemain, agensi Hwang Jung Eum, C-JeS Entertainment buka suara. C-JeS Entertainment baru saja memberikan pernyataan resmi terkait kondisi sang aktris.

“Waktu syuting Hwang Jung Eum berbeda dengan proses syuting dari Seo Sung Jong. Jadi mereka berdua tidak pernah bertemu secara langsung,” bunyi pernyataan C-JeS Entertainment, seperti dikutip Allkpop, Kamis (20/8/2020).

Sementara itu, KBS sendiri sebagai pihak stasiun televisi yang menayangkan To All the Guys Who Loved Me sudah memberhentikan proses syuting untuk sementara. KBS juga telah menginstruksikan semua pemain dan kru yang terlibat untuk menjalani prosedur karantina mandiri.

Seo Sung Jong mulai menunjukkan gejala COVID-19 pada 16 Agustus dan menjalani tes dua hari kemudian sebelum akhirnya dinyatakan positif. Sementara pada 14 Agustus, Seo Sung Jong sempat menjalani syuting.

