JAKARTA - Deddy Corbuzier membeberkan alasannya kembali ke panggung sulap usai menyetujui ajakan RCTI untuk tampil di Mahakarya Pentagram Magician Reunion. Diakui Deddy, sulit menolak tawaran yang datang dari stasiun televisi yang sudah membesarkan namanya itu.

“Nama saya dibesarkan memang dari RCTI. Tahun 98 itu saya perform pertama kali di RCTI. Masih acara seminggu sekali, sampai saya punya acara sendiri waktu itu, terus ada The Master, itu semua di RCTI,” ujar Deddy saat jumpa pers di MNC Studios, Jakarta, 18 Agustus 2020.

“Jadi ketika RCTI meminta saya untuk perform, walaupun dari dulu bilangnya terakhir terakhir terakhir, agak sulit untuk menolak,” lanjutnya.

Selain itu, Deddy juga merasa bahwa acara sulap perlu dihadirkan kembali ke layar kaca. Sedangkan RCTI merupakan stasiun televisi yang mengawali kemunculan acara sulap sebagai hiburan pemirsa.

“Saya percaya bahwa tipe acara tertentu hanya cocok di TV tertentu. TV punya karakter sendiri-sendiri, dan saya rasa the art of magic karena dulu RCTI sudah memulai dan penonton sudah terbiasa dengan RCTI, maka ya paling cocok reuni ini dikumpulkan di RCTI,” terang Deddy.

Deddy pun berharap, acara Mahakarya Pentagram Magician Reunion bisa mempertahankan eksistensi acara sulap sebagai salah satu alternatif hiburan.

“Saya tidak berharap setelah acara ini ada jutaan orang tiba-tiba belajar sulap, I don’t expect that. But I expect, the art of magic is still alive. Saya berharap seni sulap akan selalu ada dan tidak pernah mati,” kata dia.

Selain Deddy Corbuzier, acara Mahakarya Pentagram Magician Reunion juga akan diramaikan Demian Aditya, Romy Rafael, Oge Arthemus dan Bow Vernon. Momen langka berkumpulnya lima pesulap top Tanah Air akan disiarkan secara langsung oleh RCTI pukul 21.00 WIB malam ini, Rabu (19/8/2020).

“We try to do our best in a very little time,” tandas Deddy Corbuzier.