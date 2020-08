JAKARTA - Ong Seong Wu akan kembali bermain dalam drama terbaru berjudul More Than Friends. Dalam drama tersebut, mantan personel Wanna One tersebut akan berperan sebagai fotografer, Lee Soo. Ia akan terlibat cinta dengan sahabatnya, Kyung Woo Yeon.

Pria 24 tahun tersebut menyebut dirinya telah lama menantikan bermain dalam drama komedi romantis. Berbicara tentang perannya kali ini, tokoh Lee Soo menurutnya memiliki pesona yang berbeda dari perannya yang lain dalam drama.

"Dia bisa menjadi keren, pemalu, energik, dan hangat, dan saya senang menyapa pemirsa lagi dengan karakter seperti itu," kata dia seperti dikutip dari laman Soompi, Rabu (19/8/2020).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Lee Soo merupakan sosok yang tampak egois dan dingin dari luar. Meskipun demikian, Lee Soo sangat perhatian dengan orang sekitarnya. Tak hanya itu, Lee Soo juga merupakan orang yang selalu jujur dengan emosinya.

"Saya bekerja keras untuk menyampaikan emosi dan pesona yang dapat saya rasakan dari Lee Soo,” imbuh dia.

Drama terbaru Ong Seong Wu akan berkisah tentang dua sahabat yang saling jatuh cinta selama 10 tahun. Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun) telah menyimpan perasaan kepada Lee Soo (Ong Seong Wu) sejak lama. Ia pun mencoba untuk melepaskan perasaannya tersebut setelah 10 tahun. Namun, Lee Soo kemudian mulai melihat sahabatnya dengan cara berbeda. Persahabatan di antara keduanya tampaknya akan berubah menjadi jalinan cinta. Drama ini akan tayang perdana pada 18 September di JTBC.

(aln)