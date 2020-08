JAKARTA - Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito berencana akan menikah pada tahun ini. Namun rencana mereka harus tertunda lantaran pandemi corona yang belum berakhir.

Melalui akun Instagramnya bintang sinetron Dunia Terbalik ini mengungkap bahwa seharusnya Agustus ini merupakan bulan terakhir keduanya merayakan anniversary sebagai sepasang kekasih.

Sayangnya, lantaran pandemi COVID-19, pernikahan yang telah mereka rencanakan secara matang, terpaksa harus ditunda sementara waktu.

"Harusnya bulan ini jadi bulan terakhir anniversary kita sbg pacar (tunangan sih sekarang tapi lebih enak sebut pacar ajalah ya) tapi karena pandemi, anniversary jadi pacarnya perpanjang sebentar ya sayang @hitocaesar," tulis Felicya pada keterangan foto unggahannya.

Dalam unggahan berikutnya, Felicya diketahui nampak menyertakan bukti chat dari Hito, saat pria 27 tahun itu mengucapkan selamat atas hari jadi hubungan mereka.

Meski nampak kecewa lantaran pernikahan mereka harus tertunda sementara, Hito tetap bersyukur lantaran ia masih diberi kesempatan untuk menikmati hari-hari sebagai pacar sekaligus tunangan dari pelantun Jatuh Cinta Lagi tersebut.

"Hey my beautiful wife to be. Happy last anniversary (mestinya) ya sayangnya aku. Tetap setiap bulan anniv kita aku anggap spesial apalagi sudah menjelang-jelang hari kita nanti. Aku yakin Tuhan Yesus sudah siapkan semua yang terindah dan terbaik buat kita," tulis Hito.

"Biarpun mestinya ini jadi anniv bulanan terakhir kita yang semestinya dan jadi harus diundur beberapa bulan lagi tapi aku tetap bersyukur. Karena juga jadi ada waktu lebih buat kita nikmati masa pacaran atau tunangan kita sebelum nanti jadi selamanya jadi suami istri hohoho," sambungnya.

Di akhir tulisannya, Hito berharap agar pernikahannya kelak bersama Feli bisa langgeng hingga 100 tahun lamanya.

"Pacaran kita 6 tahun 8 bulan dan 9 bulan kita jadi tunangan. Terus 100 tahun jadi suami istri. Pokoknya i love you always my luv happy anniversary sayang anyooong," tutupnya.