LOS ANGELES - Pekan lalu, meski di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Madonna ramai dikabarkan berencana untuk menggelar pesta ulang tahun jauh-jauh di Jamaika.

Well, seperti yang direncanakan, memang pada akhirnya Madonna tetap jadi menggelar pesta ulang tahunnya secara meriah di Jamaika.

Meski tanpa ditemani oleh beberapa sahabat terdekatnya, termasuk sang manajer, Guy Oseary yang memilih untuk tidak mau datang karena pandemi corona.

Diva dunia satu ini menggelar pesta ulang tahunnya secara meriah dengan ditemani oleh keempat anaknya, Lordes, Rocco, David and Mercy, teman-teman, beberapa rekan artis top seperti DJ Diplo dan pastinya sang kekasih, Ahlamalik Williams.

Seperti dilapor Page Six, Selasa (18/8/2020) dari foto-foto yang diunggah oleh Madonna di akun Instagram miliknya, dalam merayakan momen pertambahan usianya yang ke-62 tahun, tak tanggung-tanggung pelantun hits Material Girl, Cherish dan Don’t Cry for Me Argentina ini memilih untuk berpesta marijuana.

Terlihat di salah satu foto yang diunggah Madonna, ia berpose dengan memegang nampan berisi tumpukan marijuana dan kertas linting.

Tak hanya itu bahkan Madonna juga terlihat mengecat kuku-kuku jari tangannya dengan hiasan nail art bentuk daun marijuana.

