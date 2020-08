JAKARTA - Ghea Youbi mengungkapkan perjuangan berat kekasihnya Gian Zola menaklukkan hatinya saat PDKT. Sempat dicueki, Gian Zola keukeuh berjuang agar bisa mendapatkan hati Ghea Youbi.

Di akun Instagram miliknya, Ghea bercerita awal mula Gian Zola berkenalan lewat media sosial. Kemudian Gian menunjukkan keseriusannya dengan sering kali memberi kabar kepada Ghea meski belum berstatus pacaran.

"Bermula dari sosial media, tiba-tiba ini anak nongol komen di DM. Gak ada niatan sama sekali untuk ada hubungan sama dia, tapi perjuangan dia luar biasa. Salah satunya baru kenal tiga hari aja udah bener-bener ngabarin 24 jam. Padahal udah dicuekin abis-abisan," ucap Ghea di akun Instagram miliknya.

Baca Juga:

Pamer Skill ke Pacar, Ghea Youbi Dapat Pujian dari Zola

Hubungan Asmara dengan Penyanyi Dangdut Tuai Kritikan, Gian Zola Santai





Meski belum resmi berpacaran, Gian bak bucin dari Ghea. Selalu memberikan kabar sampai akhirnya Ghea luluh. Hingga saat ini berstatus pacaran, sikap Gian Zola pun tak berubah.

"Mau kemana aja ngechat sendiri, ngasih pap sendiri, gak dibales tetap aja ngechat+ngabarin kemanapun aktivitas dia. HAHAHAHA thank you yaa and until now kamu gak berubah sama sekaliπŸ™ŠπŸ™ŠπŸ™Š Selalu menjadi bucinku btw! *kecup basahπŸ˜›πŸ˜‚πŸ™," ucap Ghea.

Unggahan ini pun mendapatkan komentar nyinyir dari netizen. Ghea disebut mendekati Gian karena uang. "Halah ya karena cowonya banyak duit pemain bola juga, apa lagi jualan baju," ucap seorang netizen.

Ghea pun menjawab tudingan tersebut dengan santai. "Karena banyak duit? Maaf bos gak nyamperin cowo yang banyak duit soalnya duit yang nyamperin saya hihiww," seloroh Ghea.

(aln)

Sebelumnya 1 1 Lirik La...