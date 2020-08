JAKARTA - Indonesia memiliki deretan artis yang berbakat dalam bidang seni peran hingga seni suara. Tak hanya berkarier di dalam negeri, mereka juga mampu membuktikan namanya dengan berkiprah di kancah internasional.

Siapa saja mereka? Berikut Okezone rangkum 5 artis yang terkenal di kancah internasional.

1. Anggun C Sasmi

Penyanyi asal Yogyakarta ini yang pertama kali mampu menembus industri musik internasional dengan bertolak ke Perancis. Pada tahun 1990-an, Anggun merilis album pertamanya, Snow on The Sahara dan sukses laris manis di Perancis dan Belgia.

Di samping itu, pelantun Mimpi itu didapuk sebagai juri ajang pencarian bakat Asia's Got Talent. Dia disandingkan dengan David Foster, Jay Park, Vannes Wu, dan Melanie C.

2. Agnez Mo

Agnez Mo memiliki paket lengkap sebagai seorang artis di Tanah Air. Namanya melambung sejak membintangi sinetron Pernikahan Dini pada 2001 silam makin bersinar dalam industri musik.

Kariernya pun berkembang hingga ke ranah internasional. Dia menggemparkan publik dengan berkolaborasi bersama penyanyi asal Amerika, Chris Brown di lagu Overdose. Karena proyek itu, keduanya bahkan dikabarkan memiliki hubungan asmara.

3. Iko Uwais

Berawal dari atlet pencak silat Indonesia, nama Iko Uwais kini dikenal sebagai aktor kawakan. Setelah membintangi film Merantau pada 2009, suami Audy Item itu mulai dilirik membintangi film laga lainnya.

Iko akhirnya bermain film The Raid pada 2011. Film tersebut melambungkan namanya hingga membintangi deretan film Hollywood, seperti Man of Tai Chi, Star Wars: The Force Awaken, dan Mile 22 yang disandingkan dengan aktor Mark Wahlberg.

4. Joe Taslim

Pria bernama lengkap Johannes Taslim ini mengawali kariernya sebagai atlet judo. Dia mulai aktif di dunia seni peran sejak membintangi film The Raid pada 2011 bersama Iko Uwais.

Film tersebut mengantarkan Joe hingga ke kancah internasional. Pria 39 tahun itu membintangi film Fast Furious 6 dan Star Trek Beyond.

5. Rich Brian

Pemilik nama asli Brian Imanuel ini lahir dan besar di Jakarta. Berkat popularitas YouTube, aksi rap-nya di lagu Dat Stick langsung meledak.

Di tengah kepopulerannya itu, dia mengubah nama panggungnya yang semula Rich Chigga menjadi Rich Brian. Kini, dia mengeluarkan album Amen di bawah naungan 88rising.