LOS ANGELES - Miley Cyrus baru saja membuat pengakuan terkait hubungannya dengan aktor tampan Liam Hemsworth. Penyanyi hits Made in USA tersebut blak-blakan mengungkapkan seputar kehidupan pribadinya dengan mantan suami.

Mengutip Page Six, Jumat (14/8/2020), Miley memang tak langsung menyebut nama Liam. Ia hanya bicara soal tidak memberikan segala miliknya, termasuk keperawanannya, kepada seorang pria, sampai dirinya berusia 16 tahun dan akhirnya menikahi pria tersebut.

“Aku tidak all-out memberi segalanya kepada laki-laki, sampai aku di usia 16 tahun. Tapi aku akhirnya menikahi laki-laki itu,” ucap Miley.

Miley dan Liam sendiri pertama kali menjalin asmara pada 2008 lalu, setelah membintangi film adaptasi novel Nicholas Spark, The Last Song. Di tahun itu lah, Miley tepat berulang tahun ke-16.

Setelah berpacaran cukup lama, Miley dan Liam memutuskan untuk bertunangan pada 2012, namun putus sampai akhirnya kembali rujuk di 2015. Tiga tahun kemudian, tepatnya Desember 2018, keduanya baru memutuskan untuk mengikat janji sebagai pasangan suami-istri.

Meski sudah bersama kurang lebih selama 12 tahun, tapi akhirnya Miley dan Liam memilih bercerai. Saat itu, usia pernikahan mereka masih kurang dari satu tahun.

(LID)