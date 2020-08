JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari penyanyi dan aktris, Miley Cyrus. Berita terbaru satu ini jadi kabar sedih bagi para penggemar hubungan asmara Miley dan penyanyi Cody Simpson.

Mengutip Page Six, Jumat (14/8/2020), seorang pelaku industri musik mengungkapkan bahwa Miley Cyrus telah mengakhiri hubungan asmaranya dengan Cody Simpson.

Miley sudah memberikan kode-kode tersirat bahwa memang dirinya baru saja putus dari Cody. Melalui akun Instagram pribadinya, sembari mempromosikan video klip dari lagu terbarunya, Midnight Sky, Miley menulis pesan penuh makna sebagai keterangan video.

ā€œForever and ever no more. The #MidnightSky is the road Iā€™m taking, head up high in the clouds,ā€ tulis Miley.

Miley dan Cody pertama kali dirumorkan berpacaran sejak Oktober 2019, setelah hubungan asmara sesaat Miley dengan Kaitlynn Carter kandas.

Saat dihubungi pihak Page Six, sampai saat ini pihak Miley belum memberikan respons atau komentar apapun mengenai kabar ini.

