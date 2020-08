JAKARTA - Film Reboot Mortal Kombat yang diadapatasi dari video game dengan judul yang sama kabarnya bakal rilis pada 15 Januari 2021. Namun, detail lebih mengenai film ini masih belum banyak dibocorkan. Namun, para aktor dan aktris yang akan membintangi film ini sudah dapat diketahui.

Jajaran cast Mortal Kombat Reboot di antaranya Ludi Lin (Power Rangers, Aquaman) akan memerankan Liu Kang; Jessica McNamee (CHiPs, The Meg) memerankan Sonya Blade; Joe Taslim (FF6, Star Trek Beyond) aktor asal Tanah Air yang akan memerankan karakter Sub-Zero.

Selanjutnya Hiroyuki Sanada (The Last Samurai, 47 Ronin) akan memerankan Scorpion; Mehcad Brooks (Supergirl, A Fall form Grace) memerankan karakter Jax; Sisi Stinger (Bloody Hell, Matt Gaffney Must Die) bakal memerankan Mileena.

Selanjutnya, Tadanobu Asano (Thor, 47 Ronin) memerankan Raiden; Ng Chin Han (Skyscraper, The Dark Knight) memerankan Shang Tsung; Josh Lawson (The Little Death, House of Lies) memerankan Kano; Max Huang (Outcast, Police Story) memerankan Kung Lao; dan Lewis Tan (Wu Assassins, Deadpool 2) memerankan Johnny Cage.

Sutradara Mortal Kombat, Simon McQuoid sendiri masih belum mengeluarkan satupun trailer atau video singkat terkait dengan film ini. Meskipun begitu, film ini telah menyelesaikan proses syutingnya sejak akhir tahun 2019.

