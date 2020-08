JAKARTA - Penyanyi Afgan Syahreza kembali diterpa kabar miring terkait orientasi seksualnya. Pelantun Sadis tersebut lagi-lagi disebut sebagai penyuka sesama jenis, gara-gara kemunculan sebuah video di akun TikTok beberapa waktu lalu.

Pemilik akun TikTok @lambetot sempat mengunggah video berjudul 'Afgan when he heard about Reza Rahadian & Prilly got engaged'. Sayangnya, unggahan yang memperlihatkan seolah Afgan sedih karena pertunangan tersebut kini telah dihapus oleh sang pemilik akun.

Akibat kemunculan video tersebut, netizen diketahui penasaran dengan kebenaran dari kabar itu. Bahkan, tak sedikit netizen yang langsung menyerbu akun Instagram Afgan dan mempertanyakan kebenaran dari video tersebut.

"POV: kalian ke sini gara" tiktok," tulis inayatul_lailia.

"Dari tiktok, silahturahmi ke sini .. Ada yang sama?" tanya chichafauziyah.

"Karena tiktok ke sini dong," sambung rtsbyu.

Afgan bukan satu-satunya artis pria Indonesia yang pernah diterpa gosip seperti ini. Vidi Aldiano bahkan sempat digosipkan menjalin hubungan dengan sesama jenis. Hal tersebut bahkan sempat ia ungkapkan dalam video kolaborasinya bersama Boy William beberapa waktu lalu. "Zaman dulu pertama kali masuk-masuk industri musik sudah dicap pokoknya gay, gay, gay. Gue dekat sama Afgan dikatain pacaran, gue temnan sama Petra dikatain pacaran," ucap Vidi Aldiano. "Tulus masuk, gue temenan sama Tulus. Kayak wey, gue enggak boleh punya teman cowok apa gimana sih?" lanjutnya dengan nada emosi.

