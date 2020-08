LOS ANGELES - Antonio Banderas bersedih, hal tersebut lantaran ia dinyatakan positif covid-19 tepat saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-60.

Informasi mengenai status covidnya diumumkan oleh sang aktor melalui Twitter pribadinya.

"Saya ingin mengumumkan bahwa sekarang, 10 Agustus, saya terpaksa merayakan ulang tahun saya ke-60 dengan karantina karena dinyatakan positif COVID-19 yang disebabkan virus corona," tulis Banderas di Twitter.

Ia mengaku kondisinya stabil dan mengalami gejala ringan COVID-19.

"Saya ingin menambahkan bahwa saya merasa relatif baik, hanya sedikit lebih lelah dari biasanya. Dan yakin bahwa saya akan pulih secepat mungkin," kata Banderas

Banderas menambahkan bahwa dirinya akan menjalani proses pengobatan dengan harapan agar segera pulih.

“Saya akan memanfaatkan isolasi ini untuk membaca, menulis, beristirahat dan terus membuat rencana untuk mulai memberi makna pada 60 tahun saya, yang mana saya datang dengan penuh semangat," kata Banderas menambahkan.

Pria berkebangsaan Spanyol telah bermain dalam beberapa judul film diantaranya The Mask of Zorro, Pain and Glory dan Evita. Melalui perannya

