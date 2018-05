LOS ANGELES – Gary Oldman dan Antonio Banderas dikabarkan siap untuk membintangi film karya Steven Soderbergh yang terinspirasi dari skandal Panama Papers. Skandal tersebut menjadi perbincangan utama ketika tahun lalu database kantor hukum Mossack Foseca di Panama tersebar secara online. Data itu menyebutkan catatan keuangan banyak tokoh publik dan mengungkapkan cara mereka menghindari pajak.

Melansir Deadline pada Selasa (15/5/2018), skenarionya bakal ditulis oleh Scott Z Burns berdasarkan dari tulisan seorang jurnalis bernama Jake Bernstein yang memenangkan Pulitzer Prize. Jake menulis karya berjudul Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite.

Sayangnya belum ada kejelasan peran seperti apa yang akan diberikan kepada dua aktor tersebut. Satu-satunya informasi tambahan yang beredar adalah layanan streaming Netflix siap untuk membiayai film ini.

Skandal Panama Papers sendiri sempat menyeret beberapa nama selebriti dunia. Jackie Chan, Simon Cowell, dan sutradara Pedro Almodovar dikabarkan sempat terlibat skandal ini.

Film ini bukan satu-satunya film yang membahas skandal Panama Papers. Karya dari jurnalis asal Jerman Frederik Obermaier dan Bastian Obermayer, Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide Their Money juga dikabarkan siap dikembangkan ke dalam layar lebar.

(LID)