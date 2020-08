SEOUL - Satu dasawarsa berlalu, film The Man From Nowhere masih tak kehilangan sentuhannya. Film yang dibintangi oleh Won Bin tersebut masih memiliki daya tarik tersendiri.

Buktinya, tim produksi Hollywood berniat membuat remake The Man from Nowhere. Sutradara dan penulis skenario John Wick, Chad Stahelski dan Derek Kolstad akan bekerja sama menggarap remake The Man From Nowhere.

Portal media Hollywood, Deadline melaporkan jika Derek Kolstad akan menulis skenario The Man From Nowhere versi Hollywood. Sementara Chad Stahelski bekerja sama dengan Jason Spitz akan menyutradarinya di bawah naungan 87Eleven Entertainment.

The Man From Nowhere mendapat respons begitu baik di Korea saat dirilis pada 2010. Meskipun cukup dark dan dilabeli rating 18+, namun film yang mempertemukan Won Bin dan Kim Sae Ron itu mampu menarik perhatian 6,17 juta penonton.

Baca Juga:

- Tolak Tawaran Bintangi The Immortal, Won Bin Dikritik Warganet

- Nia Ramadhani Pakai Bikini, Netizen: Assalamualaikum Ibu Hajjah

The Man From Nowhere mengisahkan usaha Cha Tae Sik (Won Bin) menolong So Mi (Kim Sae Ron) yang diculik gangster. Dalam usahanya, Cha Tae Sik juga harus berurusan dengan polisi dan masa lalunya yang misterius.

Yang patut dicatat, The Man From Nowhere menjadi proyek akting terakhir Won Bin. Setelah bermain di The Man From Nowhere, Won Bin belum berakting lagi, baik di layar lebar atau layar kaca, hingga detik ini.

(LID)