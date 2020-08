JAKARTA - Dahsyatnya Awards merupakan ajang apresiasi bagi insan musik di Tanah Air. Namun, di tahun ini ada hal yang berbeda, yakni penghargaan tak lagi berfokus pada musik.

Menurut Dini Putri, Director of Programming and Production at PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, perhelatan Dahsyatnya Awards 2020 ini akan merangkul beragam pelaku industri hiburan di luar musik.

"Dahsyat sudah 12 tahun. Dan tepat di ajang Dahsyatnya Awards yang ke-10 tahun ini, saya senang karena berbeda dari tahun sebelumnya," kata Dini Putri dalam konferensi pers virtual pada Selasa (11/8/2020).

"Bedanya tahun ini, kita mau mengombinasikan acara dunia hiburan. Jadi variety ini bukan hanya musik, tapi juga merangkul YouTuber, pesinetron, juri," sambungnya.

Keberagaman itu dibuktikan dengan 8 kategori penghargaan yang diusung oleh Dahsyatnya Awards 2020. Antara lain adalah YouTuber Terdahsyat, Juri Terdahsyat, Lagu Terdahsyat, Pendatang Baru Terdahsyat, Host Terdahsyat, Games Terdahsyat, Genk Terdahsyat, dan Trio Dahsyat.

Menurut Dini, para nominasi di tiap kategori telah dipilih oleh komite. Semuanya dinilai berdasarkan dengan kekuatan penampilan mereka di Industri hiburan Tanah Air. "Komite yang menganalisa, siapa yang pantas menjadi nominasi. Menggabungkan di industri dalam satu tahun terakhir. Mulai dari sinetron hingga anak-anak dari ajang pencarian bakat yang sudah punya present kuat di dunia hiburan," pungkasnya. Dahsyatnya Awards 2020 akan dilaksanakan pada Minggu 16 Agustus 2020. Disiarkan secara live di RCTI pukul 15.30 WIB.

