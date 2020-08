JAKARTA - Nikita Willy sekarang bukanlah ia yang dulu. Jika dulu tak segan-segan kerap mengenakan busana seksi dan terbuka, gaya penampilan Nikita sekarang berubah 180 derajat.

Baik di depan kamera atau di kehidupan sehari-hari, kini Nikita terlihat selalu memakai busana tertutup. Tak hanya memakai setelan baju panjang, ia juga mengenakan scarf di kepalanya.

Langkah ini diambil Niki bukan hanya demi menjalani wasiat mendiang sang ayah yang meninggal pada 6 Mei 2020. Calon istri Indra Priawan ini ingin gaya berbusananya sekarang menjadi cara untuk lebih menghormati diri sendiri dan orang-orang terdekatnya.

“Di usia gue yang saat ini, ya I had fun. Lo tahu sendiri gue dulu kalau pakai baju gimana. Sekarang kayaknya ini (pakai baju tertutup) adalah cara gue untuk respect ke diri sendiri, respect to my Dad, dan respect ke calon suami,” ujar Nikita dalam siaran podcast MOP Chanel.

Mengubah gaya penampilan menjadi tertutup dengan selalu memakai outfit panjang, Nikita mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pekerjaannya. Pihak production house menyetujui permintaannya untuk mengenakan busana panjang. “Syuting pun sudah setuju. Gue syuting apapun harus pakai baju panjang dan celana panjang atau rok panjang. Alhamdulillah mereka setuju,” tutup Nikita singkat.

