JAKARTA - Pasangan suami istri Asmirandah dan Jonas Rivano diketahui telah menikah sejak 2013 lalu. Setelah kurang lebih 7 tahun menikah, pasangan ini akhirnya akan segera dianugerahi momongan dalam waktu dekat.

Merasa bahagia dan bersyukur lantaran mereka akan segera memiliki momongan, pasangan ini nampak ingin berbagi kebahagiaan dengan para penggemarnya.

Melalui akun Instagramnya, Asmirandah mengungkap bahwa dirinya dan Jonas akan memberi kesempatan pada sepasang suami istri yang beruntung untuk dapat menjalani program kehamilan seperti yang mereka jalani, yakni bayi tabung.

"Aku dan Suamiku @jonas.rivanno, sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa dan harapan kami di tahun ini dengan kehadiran baby dalam rahimku. Untuk mengungkapkan rasa syukur ini, kami mau 'bagi-bagi bahagia'," ungkap Asmirandah pada keterangan foto.

"Kami ingin sekali membantu sepasang suami istri untuk menjalani Program Kehamilan yang sudah aku dan suamiku jalani," lanjutnya.

Bintang film Rectoverso mengungkap, bahwa untuk dapat mengikuti program tersebut, peserta sama sekali tidak dipungut biaya sepeserpun. Akan tetapi, ada beberapa kriteria yang diperlukan sebelum mendaftarkan diri.

"#Vandahbagibagibahagia ini TIDAK dipungut biaya apapun dan pelaksanaan program Bayi Tabung (IVF) akan dilakukan di klinik Morula Menteng, Jakarta," jelasnya.

"Kriteria Moms & Dads yg kami perlukan : Sehat jasmani rohani, usia max 33 th, usia pernikahan min 1 tahun, belum mendapatkan keturunan, gaya hidup sehat (no alcohol, no smoking, no drugs), negative Covid19," tandasnya.

