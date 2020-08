SEOUL - BLACKPINK baru saja merayakan momen debut anniversary tahun ini yang ke-4, semenjak debut pada 2016 silam. Merayakan anniversary ke-4, Rose, Jennie, Lisa dan Jisoo memutuskan untuk memberikan kado spesial kepada fans.

Hadiah dari BLACKPINK kepada BLINK-sebutan untuk penggemar BLACKPINK tersebut merupakan video spesial. Uniknya dalam video berdurasi kurang lebih tujuh menit tersebut, terbagi dalam dua bagian.

Bagian pertama, keempat Rose, Jennie, Lisa dan Jisoo membahas soal momen paling berharga bagi BLACKPINK selama empat tahun ke belakang hingga makna debut anniversary 4 tahun bagi masing-masing personel.

Sampai akhirnya empat dara cantik itu setuju untuk membuat tayangan video latihan menari atau dance practice dari single lagu teranyar BLACKPINK, How You Like That tapi dibuat berbeda.

Mengutip Soompi, Minggu (9/8/2020) pasalnya video latihan koreografi yang dibuat Rose, Jennie, Lisa dan Jisoo ini adalah video koreografi cosplay, di mana masing-masing personel harus mengenakan kostum khusus karakter dari film animasi Frozen.

Jika Lisa sang penari utama memilih menjadi cosplay Olaf, Jisoo memilih menyulap dirinya menjadi Princess Elsa, Jennie memilih karakter Kristoff, dan Rosé yang memilih untuk cosplay menjadi Anna. Membawakan koreografi lagu How You Like That sembari cosplay jadi karakter film animasi Frozen, pastinya Rose, Jennie, Lisa dan Jisoo terlihat begitu seru dan ceria.

