SEOUL - Boy group pendatang baru asuhan YG Entertainment, TREASURE telah berhasil menjadi sorotan. Baru debut dalam hitungan hari, TREASURE kerap jadi perbincangan fans K-Pop.

Single debut TREASURE, Boy sukses mendominasi berbagai tangga lagu besar di beberapa negara. Video klip BOY milik TREASURE ini juga telah ditonton lebih dari 10 juta kali di platform Youtube.

Dikutip dari Starbiz, Minggu (9/8/2020) video klip pertama dari boy group beranggotakan 12 orang tersebut, tercatat ditonton lebih dari 10 juta kali hanya dalam kurun waktu 26 jam saja sejak dirilis, 8 Agustus 2020.

Baca Juga:

TREASURE Dominasi Chart iTunes di 19 Negara Lewat BOY

Resmi Debut, TREASURE Rilis Video Musik BOY

Selain itu, jumlah pengikut akun channel Youtube milik TREASURE juga mengalami peningkatan drastis hanya dalam waktu dua hari. Baru dua hari debut, akun channel Youtube TREASURE disebutkan telah menembus angka 1,6 juta subscriber.

Untuk diketahui, TREASURE yang beranggotakan Choi Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Jaekyuk, Asahi, Bang Yedam, Doyoung, Haruto, Jeoungwoo, dan So Junghwan ini merupakan grup terbaru yang didebutkan oleh YG Entertainment setelah BLACKPINK, yang debut 2016 silam.

Debut di industri K-Pop, TREASURE merilis single album bertajuk The First Step : Chapter One pada 7 Agustus 2020 lalu dengan mengusung lagu andalan, BOY.

(aln)

Sebelumnya 1 1 Mina eks...