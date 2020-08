SEOUL - Curah hujan deras yang turun di Korea Selatan membuat banyak area di Negeri Ginseng ini sekarang tengah dilanda banjir. Tak mau ketinggalan, Changmin TVXQ pun menyisihkan uangnya untuk membantu para korban.

Sebagaimana dilaporkan Allkpop, Jumat (7/8/2020), Changmin menyumbang 33 juta Won atau kurang lebih Rp371,8juta melalui Green Umbrella Children Foundation. Donasi ini ditujukan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban banjir di Korea.

Keterangan dari Green Umbrella Children Foundation menyatakan Changmin berdonasi pada Kamis 6 Agustus kemarin. Uang yang disumbangkan oleh pelantun hits Mirotic dan Keep Your Head Down tersebut akan digunakan untuk membantu membiayai keluarga yang memiliki anak-anak kecil, yang begitu terdampak akibat hujan lebat dan bencana banjir.

Changmin sendiri berharap donasi yang ia berikan bisa menjadi bantuan untuk orang lain meskipun kecil. “Aku ingin memberi kekuatan, meskipun hanya sedikit, kepada anak-anak yang menderita dan terdampak karena hujan lebat ini,” tutur Changmin.

Sebelumnya, rekan duet Yunho TVXQ ini diketahui juga telah menyumbang 55 juta Won atau kurang lebih Rp681,6 juta yang ia salurkan melalui Green Umbrella Children Foundation. Sumbangan itu ia berikan untuk memperingati Hari Anak Korea yang jatuh pada tiap tanggal 5 Mei.

