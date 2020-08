SEOUL - Setelah 2 tahun, YG Entertainment akhirnya resmi mendebutkan TREASURE, pada 7 Agustus 2020, pada 18.00 KST. Boyband itu menandai langkahnya dengan merilis album ‘The First Step: Chapter One’ dan video musik BOY.

Lagu BOY diciptakan oleh CHOICE37, HAE, Se.A, dan R.Tee. Dalam pembuatannya, dua member TREASURE: Choi Hyun Suk dan Haruto, terlibat aktif dalam menulis lirik rap lagu tersebut.

Single perdana TREASURE tersebut memiliki melodi catchy dengan beat yang powerful. Lirik lagu tersebut tentang seorang pria yang secara blakblakan mengungkapkan perasaannya pada perempuan yang dia sukai.

Selain BOY, album ‘The First Step: Chapter One’ berisi lagu lain berjudul Come To me yang diciptakan oleh Rovin. Dalam lagu tersebut, Hyunsuk, Haruto, dan Yoshi juga menyelipkan lirik mereka dalam lagu tersebut.

Album debut TREASURE ini memang terbilang dinantikan oleh penggemar. Berdasarkan data yang dirilis YG Entertainment pada 3 Agustus silam, pre-order album itu telah mencapai 150.000 kopi.

Pemesanan album terbesar, menurut agensi tersebut, datang dari Korea Selatan, Jepang, dan China. Sementara kawasan lain yang turut menyumbang pre-order album tersebut datang dari Amerika Serikat dan beberapa negara Asia Tenggara. Sementara itu, Bang Yedam cs dijadwalkan akan mempromosikan BOY di panggung Inkigayo, pada 9 Agustus mendatang.*

