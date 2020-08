SEOUL - Choi Daniel dan Oh Yoon Ah berpotensi terlibat dalam drama terbaru JTBC, Fly, Butterfly. Terkait kabar tersebut, agensi masing-masing aktor itu pun akhirnya buka suara.

J WIDE Company selaku agensi Choi Daniel tak menampik aktornya mendapat tawaran tersebut. “Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” kata agensi itu seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (5/8/2020).

Komentar senada juga diutarakan Polaris Entertainment selaku agensi yang menaungi Oh Yoon Ah. Jika sang aktris menerima tawaran ini, maka dia akan berperan sebagai Mi Sel, hair designer dengan pengalaman 17 tahun sekaligus direktur salon bernama Fly, Butterfly.

Sayang, tim produksi drama tersebut belum merilis detail karakter yang akan diperankan Choi Daniel dalam drama itu. Proyek baru JTBC ini akan mengangkat kisah tentang orang-orang yang bekerja di salon.

Park Yeon Sun yang dikenal lewat karyanya dalam Age of Youth akan mengurus skenario Fly, Butterfly. Sementara kursi sutradara diduduki oleh Kim Da Ye (Hello Dracula) dan Kim Bo Kyung (The Wind Blows).

Rencananya, JTBC akan menayangkan drama ini pada semester I-2021.*

(SIS)