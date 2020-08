SEOUL - G-Dragon terbilang royal pada keluarganya, termasuk sang kakak ipar aktor Kim Min Joon. Lewat Insta Story, Kwon Dami tampak mengunggah sederet foto kumpul keluarga untuk merayakan ulang tahun dirinya, sang adik G-Dragon, dan suaminya.

“Berkumpul untuk merayakan ulang tahun suamiku, diriku, dan Jiyong. Kami semua lahir di musim panas,” ujar Kwon Dami dalam unggahannya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Rabu (5/8/2020).

Pada bagian lain unggahannya, Dami juga membagikan foto aneka makanan yang tersaji dalam acara kumpul keluarga tersebut, mulai dari pasta hingga steak. Namun bagian terbaik dari acara itu sebenarnya adalah hadiah yang mereka berikan satu sama lain.

Kwon Dami bahkan membocorkan kado istimewa yang diberikan sang adik untuk suaminya. G-Dragon diketahui menghadiahkan sebuah sepeda motor custom yang dia dekorasi menggunakan brand fesyen miliknya, PEACEMINUSONE.

“Kado adikku untuk kakak iparnya 😘😘. Lalu apa yang akan kau berikan untuk G-Dragon, sayang?” ungkap Kwon Dami dalam unggahannya.

Menariknya, setiap bagian dari sepeda motor itu memiliki desain istimewa yang dibalut brand PEACEMINUSONE. Pada bagian ekor motor itu terdapat stiker bertuliskan, ‘Min Joon Kim’, ‘Aktor’, dan ‘24 Juli’ yang semuanya ditulis sendiri oleh G-Dragon.

Baca juga: Unggah Selfie Misterius, G-Dragon BIGBANG Bersiap Comeback?

Sementara pada bagian depan sepeda motor itu, ada penjepit khusus yang disemprot cat oleh G-Dragon. Cat itu, juga digunakan leader BIGBANG tersebut dalam desain fesyen terbarunya.

Pada bagian jok, G-Dragon kembali menyelipkan coretan tangannya dengan warna-warna cerah PEACEMINUSONE. Tak hanya menghadiahi sebuah motor istimewa, rapper 31 tahun itu juga mendukung drama sang kakak ipar.

Hal itu terlihat dari unggahan Kwon Dami di Instagram, pada 9 Juli silam. Dalam postingannya, sang kakak membagikan cuplikan layar percakapannya dengan pelantun Crooked tersebut.

Dalam percakapan itu, Dami Kwon tampak mengirimkan foto Kim Min Joon saat berperan sebagai Goo Pa Do dalam Was It Love?. Dia kemudian bertanya, “Kau juga menonton drama itu?” yang ditanggapi G-Dragon dengan tertawa.

Baca juga: Lagu DUMDI DUMDI dari (G)I-DLE Dominasi Chart iTunes di 41 Negara