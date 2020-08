SEOUL - Lee Taemin kembali ke industri musik K-Pop sebagai solois. Maknae SHINee ini menandai comeback-nya dengan merilis single sekaligus MV 2 KIDS pada Selasa (4/8/2020).

2 KIDS menawarkan tempo yang lebih pelan dibanding lagu-lagu solo Taemin sebelumnya. Petikan gitar mengiringi alunan suara sentimental Taemin sepanjang lagu.

Lagu ini berkisah tentang cinta dan patah hati yang dialami kawula muda. Taemin berpartisipasi dalam penulisan lirik 2 KIDS.

Dalam MV 2 KIDS, Taemin tampak sendirian dan frustasi di tengah jalan. Tak sekadar berjalan, bungsu dua bersaudara ini kadang menari di tengah jalan.

Baca Juga:

- Cedera Tangan, Taemin SHINee Undur Jadwal Comeback

- Bahas Kontroversi Anji, Deddy Corbuzier Sebut Nama Ningsih Tinampi hingga Ponari

Lagu 2 KIDS merupakan single pra-rilis sebelum Taemin meluncurkan album Never Gonna Dance Again. Dari teaser yang dirilis SM Entertainment selaku agensi, Never Gonna Dance Again akan dibagi ke dalam 2 bagian.

(LID)