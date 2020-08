LOS ANGELES - Setelah diisukan segera menggugat cerai rapper Kanye West, Kim Kardashian tampaknya tak terlalu memusingkan pemberitaan seputar rumah tangganya. Dia memilih untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya.

Lewat Instagram, bintang Keeping Up with the Kardashian itu mengunggah sederet foto dari momen perayaan ulang tahun sang nenek yang ke-86. Mengutip Page Six pada Senin (3/8/2020), momen kumpul keluarga itu di pekan yang sama dengan kicauan West soal istrinya.

Untuk merayakan ulang tahun Mary Jo, kakak sambung Kendall dan Kylie Jenner itu bahkan mendatangkan pemain piano dan penyanyi favorit sang nenek langsung dari San Diego ke Los Angeles.

Baca juga: Kim Kardashian Disebut Ingin Ceraikan Kanye West

“Selamat ulang tahun kepada nenekku Mary Jo. Kami mendatangkan pemain piano dan penyanyi favoritnya dari San Diego untuk menghiburnya. Ini hari yang menakjubkan,” ujar Kim Kardashian dalam unggahannya.

Sebelum meminta maaf pada Kim Kardashian, Kanye West diketahui sempat membeberkan permasalahan rumah tangganya lewat media sosial. Dia bahkan mengaku, sempat ingin menceraikan bintang TV 39 tahun itu.*

Baca juga: Istri Hamil 6 Bulan, Dede Sunandar Simpan Kekhawatiran

(SIS)