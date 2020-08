SEOUL - Shin Sung Rok dengan percaya diri mengatakan tak pernah merasakan cinta sepihak sepanjang hidupnya. Hal itu diungkapkan sang aktor dalam episode terbaru Master in the House bersama Park Na Rae dan Jang Do Yeon.

Dalam urusan percintaan, aktor The Last Empress itu mengaku sebagai tipe pria yang blakblakan dan tak takut untuk mengungkapkan rasa cintanya. “Aku bahkan mengajak istriku berpacaran di hari pertama aku mengenalnya,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (3/8/2020).

Terkait pernyataan Shin Sung Rok itu, Lee Seung Gi kemudian berkomentar, “Sung Rok pernah bilang padaku, dia punya feeling yang sangat kuat pada istrinya bahkan dari pertama mereka bertemu.”

Pernyataan Lee Seung Gi itu kemudian diamini oleh Shin Sung Rok. Ayah satu anak itu mengaku, jatuh cinta pada pandangan pertama pada istrinya di hari pertama mereka berkenalan.

Dia mengaku sangat penasaran dengan pandangan sang istri tentang pernikahan dan tipe suami seperti apa yang diinginkannya. Hal itu membuat dia memberanikan diri untuk bertanya langsung kepadanya.

“Aku bertanya padanya, ‘Apa kau ingin menikah?’ Seingatku, aku juga bertanya, ‘Apa kau suka bayi?’” tuturnya.

Shin Sung Rok menikahi Kim Joo Won, perempuan non-selebriti di Hawaii, Amerika Serikat pada Juni 2016. Pada November di tahun yang sama, aktor 37 tahun itu resmi menjadi ayah dari seorang bayi perempuan.*

