SEOUL - Pada 3 Agustus 2020, Kang Daniel resmi merilis video musik single terbarunya, Who U Are. Lagu itu merupakan track andalan dalam ‘MAGENTA’, mini album kedua mantan member Wanna One itu.

Lagu Who U Are memiliki melodi catchy dengan bebunyian yang sangat beragam. Dalam lagu itu, suara bass drum, gitar, suling, hingga efek vokal menyatu dengan sangat apik.

Dalam wawancaranya dengan media, Kang Daniel mengaku, terlibat aktif dalam penggarapan mini album keduanya ini. Salah satunya dalam pembuatan lirik dalam lagu-lagunya.

“Aku merasa terhormat mendapat kesempatan menggarap musik dengan orang-orang hebat. Saat harus menulis lirik, aku mendapat inspirasi dari banyak hal yang kusukai,” katanya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (3/8/2020).

Kekasih Jihyo TWICE itu mengaku sangat menikmati kolaborasi dengan Dvwn dalam lagu berjudul Movie. “Dan aku sangat menyukai lirik dalam lagu itu, seperti ‘Aku bisa menunjukkan film itu kepadamu’,” ungkapnya.

Selain Dvwn, Kang Daniel juga berkolaborasi dengan sederet penyanyi, musisi, hingga produser besar Korea Selatan. Simon Dominic, Jamie, hingga YUMDDA adalah beberapa di antaranya.

“Mereka adalah orang-orang yang memang sangat ingin aku ajak kerjasama. Berkat mereka, aku bisa memberikan nuansa berbeda dalam album ini. Aku berharap, bisa kembali berkolaborasi dengan mereka di masa depan,” ungkapnya.*

(SIS)