SEOUL - TREASURE akan menjadikan program musik Inkigayo sebagai panggung debut mereka pada pekan ini. Mengutip Allkpop, Senin (3/8/2020), Bang Yedam cs dijadwalkan menyanyikan Boy, pada 9 Agustus mendatang.

Kepastian penampilan TREASURE di Inkigayo datang setelah grup berisi 12 pria muda itu dinyatakan batal tampil dalam Show! Music Core. Mereka seharusnya tampil live dalam acara tersebut pada 8 Agustus 2020, sehari setelah debut.

Album debut TREASURE, ‘The First Step: Chapter One’ akan berisi dua lagu, termasuk di dalamnya track andalan mereka berjudul Boy. Lagu tersebut diciptakan oleh Choice37 dan R.Tee, produser populer YG Entertainment.

Sementara lagu Come To Me yang juga berada dalam album itu diciptakan oleh Rovin. Menariknya, rapper TREASURE: Hyunsuk, Haruto, dan Yoshi diberikan keleluasan untuk menyelipkan lirik mereka dalam dua lagu tersebut.*

