SEOUL - Aktris Hwarang, Kim Ji Soo mengirimkan coffee truck untuk menyemangati Go Ara yang tengah sibuk syuting drama Do Do Sol Sol La La Sol. Hadiah manis itu, kemudian dipamerkan aktris 30 tahun itu lewat Instagram.

Pada truk makanan itu terselip banner bertuliskan kalimat penyemangat untuk aktris Black tersebut. "Go Ara, tetaplah sehat dan bersenang-senanglah seperti kau melakukan yang terbaik," kata Kim Ji Soo dalam banner itu.

Terkait hadiah manis itu, Go Ara pun mengucapkan rasa terima kasihnya. "Ji Soo unnie, kau yang terbaik! Coffee truck ini sama cantiknya denganmu. Aku tersentuh," tutur Go Ara dalam unggahannya seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (1/8/2020).

Selain Kim Ji Soo, Go Ara juga mendapat kiriman coffee truck dari L INFINITE di lokasi syuting Do Do Sol Sol La La Sol, pada 15 Juli silam. Seperti diketahui, kedua aktor tersebut pernah beradu akting dalam drama Miss Hammurabi pada 2018.

Di lain pihak, serial Do Do Sol Sol La La Sol merupakan drama komedi romantis tentang seorang pianis bernama Goo Lala (Go Ara) yang merasakan titik terendah hidupnya setelah sang ayah bangkrut.

Kecintaannya pada dunia musik, membuat Goo Lala bergabung dengan La La Land, akademi piano di sebuah desa kecil di mana dia kemudian bertemu dengan Sun Woo Joon (Lee Jae Wook), pria misterius yang penuh rahasia. Drama Do Do Sol Sol La La Sol dijadwalkan tayang pada 26 Agustus 2020, setiap pukul 21.30 KST (19.30 WIB).*

