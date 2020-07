SEOUL - Ada kabar gembira bagi penggemar EXO, khususnya fans sang rapper utama, Park Chanyeol. Tak hanya akan sibuk sebagai penyanyi, Chanyeol bakal debut dalam film layar lebar Korea Selatan.

Melansir Soompi, Kamis (30/7/2020) Chanyeol dikabarkan telah siap membintangi film Korea pertamanya. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh SM Entertainment, selaku agensi yang menaungi EXO.

“SM Entertainment secara resmi mengonfirmasi bahwa Chanyeol akan membintangi film berjudul The Box, dan kini Chanyeol sedang tahap persiapan.

“Chanyeol telah memutuskan untuk membintangi film jukebox road, The Box dan saat ini dalam proses persiapan segala detailnya,” bunyi pernyataan resmi SM Entertainment.

Menariknya, tak hanya didapuk sebagai pemeran utama, tapi idol kelahiran 1992 ini juga terlibat dalam proses aransemen ulang lagu-lagu yang akan ia nyanyikan di film tersebut.

The Box sendiri disebutkan sebagai film jukebox musikal yang akan menyorot kisah tentang penyanyi muda berbakat yang bercita-cita tinggi dan seorang produser musik yang tak lagi terkenal padahal namanya pernah besar di industri musik.

Film Korea pertama Chanyeol tersebut akan disutradarai oleh produser eksekutif gelaran pembukaan dan penutupan PyeongChang Winter Olympics 2018 silam, Yang Jung Woong. Jadwal syutingnya sendiri dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan Agustus 2020 mendatang.

Untuk diketahui, meski sebelumnya Chanyeol sudah pernah membintangi film China, So I Married My Anti-Fan. Tapi The Box ini akan menandai sebagai film Korea pertama Chanyeol.