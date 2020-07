JAKARTA - Via Vallen dan Kristina berkonflik. Hal ini bermula dari sikap Kristina mengkritik Via Vallen usai meng-cover lagu Secawan Madu. Kristina menyoroti aksi Via yang tidak mencantumkan identitas pencipta serta penyanyi asli lagu tersebut.

Namun setelahnya, beredar kabar bahwa Kristina sudah meminta maaf pada Via Vallen atas kritik tersebut.

Via Vallen mengakui belum berkomunikasi dengan Kristina usai berkonflik imbas lagu Secawan Madu. Hal itu Via sampaikan di kawasan Tendean, Jakarta.

"Enggak ada komunikasi sih," ujarnya.

Via Vallen lantas mengutarakan bahwa dirinya memang sudah sejak lama tidak akrab dengan Kristina. Keduanya hanya sebatas kenal lantaran sering bertemu di panggung.

"Memang dari awal enggak akrab dan dekat banget. Kita ketemu di panggung saja," jelas Via.

Oleh karenanya, Via Vallen memilih tidak berkomentar banyak saat disinggung tentang permasalahan dengan Kristina.

"Itu manajemen yang ngurusin," pungkas Via Vallen.

