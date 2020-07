JAKARTA - Nia Ramadhani menanggapi soal fenomena pelakor alias perebut suami orang saat ini. Menurut istri Ardi Bakrie itu, masalah pelakor memang sudah ada sejak lama.

"Kayaknya menurut aku masalah pelakor udah dari dulu zaman ibu bapak gue, kayaknya udah ada," kata Nia seperti dikutip dari tayangan Go Spot, Selasa (28/7/2020).

Nia sendiri santai menghadapi ancaman pelakor. Menurutnya, seorang istri harus bersikap percaya diri tanpa repot memikirkan kehadiran perempuan lain.

"Kalau menurut aku, kalau misalnya jadi seorang istri kayaknya ya sudah percaya diri saja, enggak usah mikirin perempuan lain," ujarnya.

Perempuan 30 tahun ini yakin rumah tangganya akan baik saja jika sosok sang suami setia. Sebab, tak akan ada pelakor bila suami tahan godaan para perempuan lain.

"Soalnya it takes two to tango. Kalau perempuan itu ganggu tapi lakinya enggak mau, enggak akan terjadi apa-apa kok. Jadi enggak usah repot mikirin orang lain," imbuhnya.

Nia juga enggan terlalu memikirkan hal negatif soal rumah tangganya yang belum terjadi. Sebab, menurutnya, pemikiran itu seperti doa dan bisa menjadi kenyataan.

"Ngapain kita berandai-andai sama sesuatu yang belum tentu terjadi? Enggak usah di andai-andai karena kadang itu kan yang menjadi doa," pungkasnya.