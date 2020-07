JAKARTA - Jessica Iskandar membagikan potret terbaru di Instagram pribadinya pada 27 Juli 2020. Dalam foto perempuan 32 tersebut tampak tersenyum lebar. Ia tengah bersepeda dan mengenakan jaket bernada Army dan setelan kotak-kotak.

Tak hanya itu Jessica juga menambahkan kalimat semangat dalam caption fotonya.

"Dream big! And make it come true! (Bermimpi yang besar dan wujudkanlah)," tulis Jessica.

Beberapa warganet pun salut dengan Jessica karena tampak kuat meskipun batal menikah dengan kekasihnya Richard Kyle. Tak hanya itu, kesehatan Jessica juga dikabarkan menurun. Ia mengidap autoimun dan harus menjalani operasi pengangkatan atau penghancuran tiroid.

Beberapa warganet pun turut mendoakan kesehatan bagi bintang Dealova tersebut.

"Harus sehat, harus jadi perempuan yang kuat dalam menghadapi badai apapun. Jadikan kesalahan pembelajaran untuk masa depan, jangan menengok ke belakang. Boleh nengok sesekali untuk melihat bahwa tidak boleh sama lagi dengan masa lalu. Jangan mudah tertipu dengan cinta, jalani hidup dengan semangat seperti seharusnya," tutur seorang warganet di kolom komentar.

"Semangat jess @inijedar, aku sebagai sister onlinemu selalu berdoa untuk kesehatan dan kesembuhanmu, segala kebaikan dan kebahagiaanmu dan El Barack. Insya Allah suatu saat Tuhan kasih pendamping hidup yang tepat dan baik buat kamu dan El. Amin," imbuh yang lain.

